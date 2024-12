Veelbesproken Noa-Lynn van Leuven naar WK Darts: 'Ben gewoon een vrouw die goed kan darten'

Vragen over transitie gaat ze niet uit de weg

Toch zal het deze week in Engeland ook weer over de transitie gaan die ze in haar tienerjaren doormaakte. Weer zal ze vragen krijgen hoe het is om uitgefloten te worden, omdat ze als jongetje geboren is. Ze laat het vooralsnog over zich heen komen. Nuchter: "In Nederland kennen ze mijn verhaal wel, in het buitenland wat minder. Aankomende week staan de spotlights er natuurlijk vol op. Ach, we zien het wel. Ik ga het niet uit de weg. Ik ga er heen om er een mooie wedstrijd van te maken."

Tekst loopt door onder de foto.