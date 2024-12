Speciale filmvertoning als extra taalles voor nieuwe Nederlanders: 'Wat is hondenlul?'

De bijeenkomsten van de Taalsoos vinden plaats in de bibliotheek in Haarlem. Het bezoek aan de bioscoop zou je een excursie kunnen noemen. Of een buitenschoolse activiteit. Een nieuwe, aanvullende methode om de taal te leren. “Dat past bij de rol die de bibliotheek tegenwoordig in de maatschappij heeft”, legt Tara Coppoolse van Bibliotheek Zuid-Kennemerland uit.

Maatschappelijke rol

Coppoolse ziet de filmvertoning als een experiment. “We blijven altijd zoeken naar nieuwe manieren om je onder te dompelen in taal. Dit is zo’n nieuwe manier.” Bijzonder is dat dit gebeurt in samenwerking met een commerciële partij.

“Wij zijn een theater van de stad”, zegt Laura Kramer van Pathé Haarlem. “Ook wij vervullen een maatschappelijke rol. En dit zijn misschien wel onze bezoekers van de toekomst.”

Neli, vijf jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland gekomen, is zo’n nieuwe bezoeker. “Ik heb nog nooit een Nederlandstalige film gezien”, zegt ze, vlak voordat ze de bioscoopzaal in loopt. “Ik vind het ook wel spannend. Het is voor mij een test: hoeveel zal ik van de film begrijpen en hoeveel weet ik al van de Nederlandse taal?”

