Lazio-ster Tijjani Noslin begon carrière bij ASV Arsenal (en AT5): "Blijft altijd kind van onze club"

Van ASV Arsenal naar Lazio

Tijjani Noslin zijn tijd bij Arsenal eindigt in 2011, waarna hij binnen de stadsgrenzen overstapt naar SC Buitenveldert en een seizoen later naar AVV Buitenveldert. Na nog enkele avonturen bij verschillende clubs in Nederland pikt Eredivisieclub Fortuna Sittard hem op en daar verdient hij in de winter van 2024 een transfer naar het Italiaanse Hellas Verona. Al na een half jaar besluit Lazio Roma hem te kopen en met die club treedt hij vanavond aan tegen Ajax.

Dilemma

Dat zorgt binnen de muren van de kantine van ASV Arsenal voor een dilemma. Voorzitter Zuidwijken: "We zijn voor Ajax, maar we duimen voor Tijani, want hij is een kind van onze club en dat blijft altijd zo." In zijn jaren bij Arsenal was Noslin onmisbaar, herinnert Zuidwijken. "Het was wel zo dat als hij er nog niet was, ze hem gingen ophalen."