Eigen kerstboom zagen in de Schoorlse Duinen: ‘Goede deal’

"We staan hier in het open duingebied en hier groeien allemaal dennetjes die hier uitgezaaid zijn", legt boswachter Samuelle van Deutekom uit. "En die verdrukken eigenlijk andere soorten bomen: ze groeien zo hard dat er geen ruimte meer is voor de mossen en heide. Door de dennen weg te halen, kunnen we die soorten een handje helpen."

En je eigen kerstboom uitzoeken valt goed in de smaak: "Ik vind het gewoon niet zo leuk om bij een Intratuin een boom te kopen. Hier help je én een beetje de natuur bij, en het is gewoon heel veel leuker. Dit omdat je zelf mag zagen en lekker buiten bent."