Gewapende overvallers die in Lelystad ravage aanrichtten vermoedelijk uit Amsterdam

Ze overvallen zaterdagochtend 17 augustus om 11.08 uur een juwelier in winkelcentrum Bataviastad, aan het Bataviaplein in Lelystad. Er zijn scherpe beelden van de verdachten.

Vitrines kapotgeslagen

De twee mannen komen de juwelierszaak binnen. Eén van de verdachten bedreigt het personeel en de bezoekers met een vuurwapen. Ze slaan met een hamer de vitrines in, en maken een groot bedrag aan horloges buit.

De twee mannen vluchten de winkel uit en rijden weg met een blauwe Toyota Yaris. Die auto is later op de Punter in Lelystad aangetroffen, daar lijken de mannen contact te hebben gehad met inzittenden van een andere auto. Vervolgens lopen ze door de wijk en gooien daar dan enkele kledingstukken weg. Die kleding wordt later door de recherche gevonden.

Signalementen

De donkergetinte man, met het grijze trainingspak en het petje, was de bestuurder van de vluchtauto. De recherche wil graag weten wie dit is. De andere twee op de beelden zijn de overvallers. De identiteit van één van hen is al bekend, daarom is hij onherkenbaar gemaakt. Maar wie is de man met de lichte huidskleur en het T-shirt?