Zien: man veroorzaakt zware explosie bij Alkmaarse sportschool

De explosie vond plaats in de nacht van maandag 30 september op dinsdag 1 oktober rond 00.23 uur bij een sportschool aan de Kees Boekestraat in Alkmaar. Door de explosie raakte het pand zwaar beschadigd.

Het explosief werd aangestoken door een man die daarna snel wegrende. De verdachte is vastgelegd door verschillende camera’s. Zo is hij te zien terwijl hij door het loop- en fietstunneltje aan de Johan Wagenaarkade loopt, en later bij de sportschool waar hij het explosief neerlegt en vervolgens wegvlucht. Ook werd hij vastgelegd bij een voetgangerstunneltje onder de Martin Luther Kingweg, in het verlengde van de Johan Wagenaarkade.

Signalement

De verdachte is een man met een zwarte jas en een lichtgrijze capuchon daaronder. Hij droeg een lichtkleurige trainingsbroek en lichtkleurige sneakers. Tijdens de brandstichting had hij een rode tas van supermarkt Vomar bij zich.