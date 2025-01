Mitchell (29) heeft dé oplossing voor woningnood: zo bouw je met twee linkerhanden je droomhuis

Een beetje van jezelf en een beetje van YouTube

In de ruil voor een pilsje na het werken, verzamelde hij handig mensen om zich heen, die bereid waren in het weekend te klussen. Door de kennis van anderen werd hij enigszins gevormd in de talloze keuzes die hij in zijn uppie moest maken. "Zo ben ik weer op ideeën gekomen zoals de vloer met schuimbeton storten en je in subsidie te verdiepen. Wat dat betreft is het een gunstige tijd voor woningen met een laag energielabel."

Als een ware timmerman praat hij nu over het plaatsen van OSB-platen. "Het is gewoon met een liniaal netjes afmeten en ertegenaan. Als je andere dingen ziet doen, kijk je het gewoon af. Op YouTube staat ook veel en op de site van bouwmarkten staan ook allemaal video's om gipsplaten te monteren. Al is het zorgen dat je een gipsgroep en -pitje hebt."

Tekst loopt door onder afbeelding.