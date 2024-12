Kickbokster Jorina Baars overspoeld met reacties na afscheidsvideo

Jorina Baars is gewoon aan het werk in haar sportschool op Willemsoord in Den Helder. Maar helemaal gewoon verloopt de dag niet. Al sinds ze haar besluit verspreidde via social media, krijgt ze het ene na het andere bericht binnen. Collega's, BN-ers, de hele wereld weet haar te vinden. "Je kan het zo gek niet bedenken of ze bellen me of sturen me een berichtje."

Aan de muur hangen collages met oude foto's. Boven de koffiebar hangen de beroemde brede riemen die bij een kampioenschap horen. "Dit zijn ze nog niet allemaal. Eén hangt in het museum in Amsterdam bij een expositie over MMA, Mixed Martial Arts. Ik moet eerlijk zeggen dat ze lang onder mijn bed gelegen hebben. Maar nu hangen ze hier aan het plafond. Een veel betere plek."

Gedwongen door blessures

Het besluit om te stoppen viel niet licht. De 36-jarige bokser, geboren en getogen in Den Helder, heeft vooral last van een schouderblessure. "Het is heel lastig. Je schuift het steeds een maandje uit. Je gaat trainen met de gedachte; 'misschien wordt het beter'. Je probeert alles, letterlijk, voor elkaar te boksen. Maar toen ik ook nog een peesblessure onder mijn voet kreeg, toen dacht ik, 'wanneer stopt het'? Misschien is dit een teken van mijn lijf om te stoppen."

