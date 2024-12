Duo steelt op klaarlichte dag voor duizenden euro's aan spullen uit theater in Schagen

Op vrijdag 27 september hebben twee mannen tussen 14.00 en 14.15 uur waardevolle spullen gestolen uit het lokale theater aan de Torenstraat in Schagen. Terwijl bezoekers genoten van filmvoorstellingen, wisten de dieven ongezien binnen te komen en namen zij voor zo'n 7.000 euro aan spullen mee.

Inbraak op klaarlichte dag

Op beveiligingsbeelden is te zien hoe de daders rustig met dozen vol dure apparatuur, waaronder microfoons en versterkers, het theater verlaten. Pas rond 23.00 uur ontdekte een vrijwilliger van het theater de inbraak. Het materiaalhok was opengebroken en het sleutelkastje was van de muur getrokken.

Volgens de politie waren de dieven waarschijnlijk slechts kort in het theater en leken zij precies te weten waar de apparatuur stond. Het vermoeden is dat het om een gerichte actie gaat.

Signalementen

De eerste verdachte is een man met een lichtgetinte huidskleur en een normaal postuur. Hij heeft zwart haar en droeg een zwart vest met capuchon, een lichtblauwe spijkerbroek en zwarte sneakers.

De tweede verdachte is eveneens een man met een lichtgetinte huidskleur, maar heeft een iets gezet postuur. Hij heeft zwart haar en droeg een zwart vest met capuchon, een grijze spijkerbroek en zwarte sneakers.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben op om contact op te nemen.