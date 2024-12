Het jaar van Irene Schouten: van emotioneel afscheid tot 'echt goud' in de wieg

9 november 2024

In boekhandel Stumpel in Hoorn zet Irene de ene na de andere krabbel. Haar biografie 'Gehard voor goud' is zojuist verschenen en daarom is er een signeersessie van de voormalige schaatskampioen. "Ik ben wel één van de grootste fans", vertelt de tienjarige Lara uit Heerenveen. "Heel cool om haar nu in het echt te ontmoeten."

Schouten zelf is onder de indruk van alle aandacht. "Ik krijg ook allemaal cadeautjes voor de baby, heel erg lief." Want inmiddels is ze 8 maanden zwanger. Eind mei maakte ze bekend in verwachting te zijn.