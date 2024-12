Aalsmeerse fysio moet 10 maanden cel in voor seksueel misbruik patiënten

Tijdens zijn behandeling zou B. de schaamlippen, clitoris en borsten van de vrouwen hebben aangeraakt. Zij waren vaak niet helemaal scherp, omdat hun nek eerst was gekraakt. Meerdere slachtoffers zeggen dat hun vertrouwen in fysiotherapeuten en mannen in het algemeen voor altijd is beschadigd.

Hoewel er geen getuigen zijn van de aanrandingen, vindt de rechtbank dat er genoeg ondersteunend bewijs is. Dat de aangiften van de vrouwen - die elkaar niet kenden - op belangrijke punten overeenkomen, laat zien dat sprake is van een patroon. Daarnaast konden vrienden en familie van de slachtoffers de politie vertellen dat zij na de behandeling erg van slag waren.

Vertrouwen als zorgprofessional misbruikt

Drie van de vijf vrouwen vertelden bijna een maand geleden in de rechtbank van Amsterdam zwaar geëmotioneerd wat de zaak met hen doet. Een van hen zei: "De prijs die ik zowel emotioneel als fysiek betaal, is hoog. Ik wilde stop zeggen, maar ik durfde niet. Ik wil me wassen en schoon voelen, maar het gevoel van onveiligheid blijft hangen."

De vrouwen vinden dat B. het vertrouwen dat zij in hem als zorgprofessional hadden, heeft misbruikt. De rechtbank rekent hem dat zwaar aan. "Verdachte heeft onverhoeds seksuele handelingen bij zijn slachtoffers verricht, terwijl zij zich in een kwetsbare positie bevonden. Zij waren als patiënt aan zijn zorg toevertrouwd. Zij lagen met ontblote borsten op hun rug op de behandeltafel", is te lezen in het vonnis.

'B. neemt geen enkele verantwoordelijkheid'

B. houdt zelf vol dat hij nooit seksuele handelingen heeft verricht bij patiënten. Hij erkent wel tijdens zijn behandelingen soms erg diep in de buik, rondom het schaambeen, te masseren. Dat zou onderdeel zijn van de 'Meyer-methode', die erop gericht is om afwijkingen aan de wervelkolom op te lossen, waardoor iemand weer goed en pijnloos kan bewegen.

"Ik raak gewoon mensen aan. Dat is wat mijn werk is. Ik kan niet met iedere aanraking gaan denken: 'Hoe zou iemand dit nu voelen of ervaren?'", verklaart hij. Die ontkennende houding wordt hem niet in dank afgenomen. Dat B. 'geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden' en 'zich niet kan inleven in de slachtoffers', baart de rechtbank zorgen.