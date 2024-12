Op verzoek van nabestaande Bert, die zijn broer Bouke verloor, is Cees Meeldijk op zoek gegaan naar informatie. Hij wil erachter komen op welke plek in de Noordzee het wrak al die jaren al ligt. De oud-visser en historicus richtte Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten op, om op verzoek van nabestaanden op zoek te gaan naar verdwenen viskotters. De documentaire neemt je mee in deze zoektocht naar het schip, dat de naam "De tijd zal het leren' droeg.

Cees voert emotionele gesprekken met nabestaanden, waarmee je een inkijkje krijgt in de hechte vissersgemeenschap op Texel. In archieven zoekt Cees naar aanknopingspunten. In de Noordzee liggen duizenden onbekende wrakken, dus de stichting heeft veel onderzoek moeten doen.

Na veel speurwerk is er één wrak, op de bodem van de Noordzee, gevonden dat de TX26 zou kunnen zijn. Wrakduikers gaan op expeditie in de hoop de viskotter terug te vinden. Krijgen de nabestaanden na 54 jaar eindelijk rust?