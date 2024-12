Zaanse vrijwilligers dolblij met nieuwe klusbus nadat vorige afbrandde: 'Werelds!'

Veel van de klussen konden de afgelopen periode alsnog worden opgepakt doordat de vrijwilligers met eigen vervoer naar de klussen reden. Toch was het onhandig. Met de nieuwe bus is al het materiaal voorhanden.

Vrijwilliger Wim Holkamp is helemaal blij. "We hebben er een tijdje op moeten wachten, maar dat we het voor elkaar hebben... werelds!" NH ging op pad met Wim, Ton, Remy en Frits om te kijken of de nieuwe bus beviel.