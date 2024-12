Bestellingen lopen binnen bij Alkmaarse vuurwerkverkopers, ondanks afsteekverbod

"Vroeger waren er een stuk of dertien vuurwerkverkooppunten in Alkmaar, nu vier", vertelt Hans de Boer van Hans de Boer Tweewielers in De Mare, al veertig jaar een bekend adres voor vuurwerk. "Door die terugloop hebben wij het wel drukker gekregen, maar dat afsteekverbod is natuurlijk niet fijn."

"Dat gaat omzet kosten." En dat ziet Hans nu al. "Ik heb cijfers van de bestellingen tot nu toe bekeken en die zijn dertig procent lager dan vorig jaar rond deze tijd. Ik denk dat vooral gezinnen met kinderen minder gaan kopen omdat afsteken niet mag. Maar ik denk dat de echte vuurwerkliefhebbers zich niet laten weerhouden."

Traditie in ere houden

Maar bij zijn collega's van 072 Vuurwerk in Oudorp gaat het naar eigen zeggen juist beter. "Wij hebben nu vijftig procent meer bestellingen", verklaart Martin Douma, die met twee vrienden de vuurwerkverkoop in Oudorp heeft overgenomen. "Uit de verkoophistorie van De Timmerwinkel, onze voorloper, blijkt dat de cijfers op dit moment serieus hoger zijn."

Hoe dat kan? "Kijk, er zijn natuurlijk mensen die de traditie in ere willen houden. En misschien is het ook recalcitrantie, ómdat het niet mag? Dat referendum over het afsteekverbod is gehouden onder een deel van de bevolking; niet alle Alkmaarders zijn gehoord en dat merk je hier uit, denk ik. Maar we weten pas in januari wat het echt is geworden."

Dan staat er volgens de verkopers ook een evaluatie met de gemeente gepland over hoe het is gegaan. "Wij willen ook graag met de gemeente mee denken en doen in de plannen voor de volgende jaren", stelt Martin enthousiast. "Deze oud en nieuw zijn er alleen lichtshows in De Mare en De Rijp, waar best wat kritiek op is."

Tekst gaat verder onder foto.