Campingbaas en bewoners Westeinder tegenover elkaar in rechtbank: "Straks sta ik op straat"

De rechter doet over zes weken uitspraak, bijna een maand dus na de datum waarop Kleen Estate de bewoners heeft gesommeerd te vertrekken. Of zij tot het vonnis op de camping mogen blijven is nog niet duidelijk, maar SBCDW-bestuurder Judith is klaar voor elk scenario: "Als we toch weg moeten voor nieuwjaarsdag spannen we een kort geding aan. En als we over zes weken niet in het gelijk worden gesteld is er altijd nog het hoger beroep."