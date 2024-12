Bezuinigingen Tata raken ook wereldberoemd schaaktoernooi

Dat lijkt ook te gelden voor het uithangbord van Tata, het wereldberoemde schaaktoernooi Tata Steel Chess dat jaarlijks in Wijk aan Zee wordt gehouden. Het toernooi gaat door, maar wie goed kijkt, ziet toch dat ook bij dit schaakfeestje bezuinigingen hun tol hebben geëist.

Blij dat schaaktraditie in IJmond wordt voortgezet

David Selier, Communication manager Tata Steel Chess Tournament, bevestigt dat de bezuinigingen niet aan de 2025 editie van het toernooi voorbij zijn gegaan. "We zijn heel blij dat we ook in dit jaar weer een toernooi hebben kunnen organiseren, dat de traditie in stand blijft ondanks de tegenwind, het is al de 87ste keer dat we het toernooi organiseren, alleen in 1945 is het een keer niet doorgegaan."

In 1938 werd er voor het eerst een schaaktoernooi in de IJmond georganiseerd, dat heette toen nog het Hoogovenschaaktoernooi.

Bezuinigen op de franje

Toch is er dit jaar voor het eerst sinds lange tijd ingegrepen. Selier vertelt dat het traditionele openingsfeest de vrijdag voorafgaand aan het toernooi is geschrapt. Het feest werd meestal gehouden in het hoofdkantoor van Tata en het was de gelegenheid voor de sponsor om trots de relaties te ontvangen en te fêteren met een hapje en een drankje.

Op dat feestje vond dan ook de loting plaats voor het schaaktoernooi plaats. Het feest is wegbezuinigd en de loting is verplaatst naar zaterdag 18 januari, de dag waarop ook de eerste officiële partijen worden gespeeld.

Geen Tata Chess On Tour

Er is ook een streep gezet door het onderdeel Chess On Tour. Een pijnlijke keus want het vormde tien jaar lang een onderdeel waar de organisatie erg trots op was. In Chess On Tour werd het hele schaakcircus voor een dag verplaatst van Wijk aan Zee naar een bijzondere buitenlocatie om daar dan een ronde van de wedstrijd te spelen. Het idee was om op die manier nog meer mensen met de schaaksport in aanraking te brengen. Voor de sponsor Tata leverde dit onderdeel natuurlijk meer dan lokale positieve exposure op.

De eerste editie van Chess On Tour vond plaats in 2014. Toen werd er een toernooironde gespeeld in het Rijks Museum in Amsterdam. Vorig jaar werd de voorlopig laatste Chess On Tour editie afgewikkeld in het AFAS Circustheater in Den Haag.

Geen voetballende Grootmeesters

Ook een onderdeel in het Tata Steel Chess randprogramma dat niet doorgaat, is de traditionele voetbalwedstrijd in het Telstar-stadion. Al jaren was het de gewoonte dat de schaakgrootmeesters op de eerste rustdag een potje voetbalden tegen de Telstar-selectie.

Niet het duurste onderdeel van het programma zou je zeggen, en dat lijkt te kloppen. Volgens David Selier van de organisatie is dit geen bezuiniging. "Het kostte ieder jaar meer moeite om de schakers enthousiast te krijgen voor de wedstrijd. De meesten besteden hun rustdag toch liever aan het voorbereiden van de partij die op het programma staat."

Volgens Selier was eigenlijk alleen de Noorse schaker Magnus Carlsen echt fanatiek als het om de voetbalwedstrijd ging. Carlsen is er dit jaar niet bij, dus wordt er ook niet gevoetbald.

Schaakactiviteiten gaan wel door

Maar ondanks de bezuinigingen op de franje gaat het overgrote deel van de schaakactiviteiten gewoon door. De tweede helft van januari is Wijk aan Zee schaakhoofdstad van de wereld en is voor de liefhebber zeker de moeite waard tijd in te ruimen voor een bezoekje aan het dorp.

Een indrukwekkend rijtje grootmeesters treedt aan voor het hoofdtoernooi, maar ook voor serieuze amateurs zijn er mogelijkheden genoeg. Op de website van het toernooi vind je een overzicht van de mogelijkheden.