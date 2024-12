Eeuwenoud topstuk Amsterdam Museum weer zo goed als nieuw op reis

Ook de lucht blijkt niet origineel en deels overgeschilderd door een collega van Kirsch uit lang vervlogen tijden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de figuren die (deels) zijn verdwenen of overgeschilderd. "Het is soms een beetje puzzelen. Wat is wanneer gebeurd en waar kijken we naar."

Eerdere restauratoren gingen anders te werk. "Ze keken er anders naar", zegt Kirsch. "Ze wilden het weer mooi maken. Wij gaan nu heel minimalistisch te werk. We kijken meer naar het origineel. Zo'n lucht zou ik nooit zo doen. Dat is tegen mijn ethiek."

"Maar er zijn gelukkig nog zulke mooie details en kleuren. Het meest belangrijke van het schilderij is nog best in goeden doen."

Tekst loopt door onder de afbeelding.