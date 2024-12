Er zat een luchtje aan het geurbeleid van de provincie, daarom komen er 'nieuwe neuzen'

Tot voor kort werd geurhinder beoordeeld met een ingewikkeld systeem. Een geurmonster werd meegenomen naar een laboratorium, waar een groep mensen met een 'gecertificeerde neus' (een zogenoemd geurpanel) beoordeelde hoe hinderlijk de geur was.

Maar dat is een trage en onbetrouwbare methode, vond de Normcommissie Geurmetingen. Die bepaalde dat dit niet langer mocht. Daarom schakelt de provincie over op een nieuwe aanpak. Of je nu een bierbrouwerij of een baggerbedrijf hebt, er zijn nu duidelijke regels waar je aan moet voldoen.

Nieuwe neuzen

In plaats van laboratoriumtests gebruikt de provincie een lijst met standaardwaardes. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat een bakkerij vaak als prettig wordt ervaren, terwijl een composthoop minder populair is. Deze nieuwe methode maakt het voor Omgevingsdiensten makkelijker om geurhinder mee te nemen in vergunningen en controles.

Met de nieuwe regels kan de provincie beter zorgen voor een gezonde leefomgeving. Bedrijven die voor overlast zorgen, kunnen sneller worden aangepakt. Jeroen Olthof, gedeputeerde Milieu en Gezonde Leefomgeving, zegt hierover: "Met deze aanpassing zorgen we ervoor dat geurhinder blijft meetellen bij vergunningverlening en handhaving. Dat is goed voor iedereen in Noord-Holland."

De huidige aanpassing is waarschijnlijk tijdelijk. In 2025 wordt een nieuw landelijk geurbeleid verwacht.