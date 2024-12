Weer katholieke kerk in de Noordkop dicht, ook Hippolytuskerk wordt verkocht

Kelly Sue wil nog niet te veel verklappen over de inhoud van het plan. "Maar in de basis willen we dat de kerk een plek blijft voor de gemeenschap. Het moet zo laagdrempelig en aantrekkelijk mogelijk zijn, een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden."

Haar initiatief is gepitcht aan de gemeente Hollands Kroon, en die ziet er volgens Kelly Sue wel heil in. Als de kerk de verkoop in gaat, zou de gemeente een bod moeten doen op de kerk om de plannen die de dorpsgenoten hebben gemaakt te kunnen realiseren.

De gemeente laat in een reactie aan NH weten dat ze 'contact heeft' over kerken die genomineerd staan om verkocht te worden. "Dat gaat vooral over een nieuwe invulling. Soms zijn er vastgoedobjecten waar de gemeente zelf interesse in heeft. Dat wordt bepaald aan de hand van onze eigen beleidsambities en/of strategische waarde van een object. Wij hebben in dit geval onze interesse aan het Bisdom kenbaar gemaakt. Deze afweging staat los van maatschappelijke initiatieven, zoals dat van Kelly Sue."

Enkele katholieke kerken Noordkop blijven open

Er zijn dit jaar al twee katholieke kerken in de Kop van Noord-Holland in de verkoop gegaan: in Anna Paulowna en in 't Zand. Komend jaar volgen naar verwachting Breezand en Julianadorp. Ook Den Helder staat op de nominatie om op termijn verkocht te worden.

Nu komt dus in ieder geval ook een tekoopbord bij de kerk in Hippolytushoef, en zal daarnaast nog een van de twee kerken in de Wieringermeer worden verkocht. Daarmee blijven slechts enkele katholieke kerken open: alleen de Christoforuskerk in Schagen en de andere kerk in de Wieringermeer.