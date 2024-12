Fietsers trekken zich weinig aan van konvooi Portugese president: "Staan blijven!"

Toch staken verschillende voetgangers en fietsers op het moment dat het verkeerslicht groen werd toch over. "Staan blijven", moest de motoragent schreeuwen. Een van de tientallen fietsers die nog wel stil stond vroeg om uitleg: "Zeg nu even wat er aan de hand is."

Even later kwam de Portugese president, die vervoerd wordt in een bepantserde limousine die vaker voor dit soort bezoeken gebruikt wordt, langs. Er reden zo'n acht motoragenten met die stoet mee.

'Even geduld'

Een onopvallende politieauto, waarin een agent zit die de leiding over het begeleiden van de stoet heeft, vroeg via de luidspreker om voorzichtigheid. "Fietsers en voetgangers, blijft u staan. Even geduld."

De Portugese president was gisteravond in het paleis op de Dam voor het staatsbanket. Vanochtend is hij naar de Staten-Generaal in Den Haag vertrokken. In de middag heeft hij daar een lunch met onder meer premier Dick Schoof en het koninklijk paar. Vanavond is hij terug in de stad voor een muzikaal optreden in het Wereldmuseum (voorheen Tropenmuseum) in Oost.