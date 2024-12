Celstraffen geëist voor geweld rond Ajax - Maccabi

Lucas D., afkomstig uit Monnickendam, was de eerste verdachte die vandaag terechtstond. Volgens het OM is bewezen dat hij zwaar illegaal vuurwerk bij zich had in de buurt van het stadion. Ook nam hij deel aan een chatgroep op Snapchat waarin werd opgeroepen tot het plegen van geweld. Hij maakte volgens justitie deel uit van een groep die in de buurt van de Johan Cruijff ArenA stenen gooide naar de politie. Hij hoorde zes maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk tegen zich eisen.

Ö betrokken bij 4 geweldsincidenten

Later op de dag werd opnieuw een celstraf geëist tegen een verdachte van geweld rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv op 7 november. De officier van justitie eiste 24 maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen de 32-jarige Sefa Ö. Hij zou betrokken zijn geweest bij vier geweldsincidenten op verschillende plekken in de binnenstad van Amsterdam.

De 26-jarige Rachid O. uit Utrecht zou hebben bijgedragen aan de ongeregeldheden door berichten te sturen in een appgroep. Daarin zou hij ook Joden hebben beledigd. De berichten waren "onmiskenbaar een bijdrage aan de geweldplegingen", zei de officier van justitie. Er werd een celstraf van zes maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk geëist.

Woensdag staan in totaal vijf verdachten terecht, donderdag nog eens twee. De rechtbank doet op 24 december uitspraak in de diverse zaken.