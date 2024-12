Hoe het dorp (bijna) een stad werd: Luister aflevering 3 van 'Hilversum, het dorp van toen'

Het is een discussie die inwoners al decennia bezighoudt: is Hilversum een stad, of toch een dorp? Eén ding is zeker: toen de plaats in 1424 een eigen bestuur kreeg, was het een dorp. Maar sinds 1874 is Hilversum als een razende gegroeid. In 1958 had het zelfs 100.000 inwoners.

Inmiddels is het inwonersaantal een beetje gedaald, maar of we nu weer kunnen spreken van een dorp; daar zijn de meningen over verdeeld.

Hoe ontstond die harde groei? Hoe vierden de inwoners de geboorte van de 100.000e inwoner en waarom is woningnood eigenlijk iets van alle tijden? Antwoorden daarop vind je in aflevering 3 van de podcast Hilversum, het dorp van toen. Te beluisteren op nhnieuws.nl/podcast, Apple Podcasts en Spotify: