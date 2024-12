N247 gaat op slot: dit is wat je moet weten

Automobilisten moeten omrijden via Purmerend over de N244, A7 en A8. Verkeersregelaars leiden verkeer zonder ontheffing om. Bussen en hulpdiensten mogen wel doorrijden tijdens de werkzaamheden. Bewoners van Broek in Waterland hebben een ontheffing om het gebied te betreden. Fietsers kunnen gebruikmaken van een tijdelijk fietspad.

Duiker wordt vervangen

De weg is afgesloten omdat een duiker, die onder de N247 ligt, wordt vervangen en verbreed. Daardoor kan er meer ruimte komen tussen de busbaan en de rijbaan. Een duiker is een buis onder een weg die water doorlaat. Door de werkzaamheden is de weg volledig afgesloten voor autoverkeer in beide richtingen.

Het vervangen van de duiker maakt deel uit van het project Bereikbaarheid Waterland, een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en diverse gemeenten. De duiker blijft tot de zomer van 2026 afgesloten voor bootjes.