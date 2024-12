In deze Noord-Hollandse gemeente hebben de meeste mensen (ernstig) overgewicht

Noord-Holland in zijn geheel genomen zit met 46,3 procent wél onder het landelijk gemiddelde (50,3 procent). Maar op gemeentelijk niveau zijn er een aantal flinke uitschieters naar boven te zien. Zoals in Purmerend: daar wonen de meeste mensen met overgewicht van Noord-Holland. 58,9 procent van de Purmerenders is te zwaar. Daarna volgen Den Helder (58 procent) en Enkhuizen (53,8 procent).

Den Helder is koploper op het gebied van ernstig overgewicht, ook wel obesitas genoemd: 21,4 procent van de Nieuwediepers lijdt hieraan. Het is de enige gemeente in Noord-Holland waar meer dan 20 procent van de inwoners obesitas heeft.

Tekst loopt door onder de kaart.