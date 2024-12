Stepstone op Zuidas en Holocaustmuseum beste woningbouwprojecten dit jaar

De jury beoordeelde Stepstone, een toren van 80 meter hoog met 216 sociale huurwoningen, op basis van verschillende criteria, waaronder architectuur, stedenbouw en duurzaamheid. "Stepstone biedt een aantrekkelijk en divers woonconcept voor jongeren, midden in een van de prestigieuste delen van Amsterdam."

Renovatie

De jury benadrukte de veelzijdigheid van het Holocaustmuseum. Zo vertelt het museum, naast natuurlijk de ingrijpende tentoonstelling over de Jodenvervolging, door middel van architectuur nog meer. "In ruimtelijke opzet en het gevelbeeld wordt op abstraheerde wijze teruggegrepen op de situatie tijdens de oorlog waarbij de contouren van de drie lossen gebouwen zijn teruggebracht", aldus de jury.

Zo is onder andere in de achtertuin de scheidingsmuur, waarover kinderen en baby's in het geheim werden weg getild, symbolisch in beeld gebracht. "Het Nationaal Holocaustmuseum steekt er door de complexiteit van de opdracht, de samenwerking en het ontwerpproces, de samenhang tussen architectonische en ruimtelijke uitwerking van interieur, tuinen en tentoonstelling, het vakmanschap en het cultuurhistorische en maatschappelijke belang met kop en schouders boven uit", aldus de jury.

Hoge kwaliteit

De winnaars hebben volgens de wethouder in 'een uitdagende periode projecten met een hoge kwaliteit neergezet die bijdragen aan een complete stad'. "Mijn dank gaat uit naar iedereen in Amsterdam die zich dit jaar heeft ingezet voor de woningbouw, want meer dan ooit telt iedere woning", benadrukte Scholtes.