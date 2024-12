Kickbokslegende Jorina Baars hangt haar handschoenen aan de wilgen

"De blessures eisen hun tol", vertelt de 36-jarige Baars in de video op haar Instagram-kanaal. "Ik heb alles gegeven wat ik kon in deze sport, maar nu is het tijd om mijn handschoenen op te hangen."

In een emotionele video spreekt Baars haar dank uit aan iedereen die heeft bijgedragen aan haar indrukwekkende carrière. Ze benoemt onder andere haar in 2006 plotseling overleden vader, haar familie, trainers, sponsoren en zelfs haar tegenstanders.

Absolute Wereldtop

Baars kan terugkijken op een glansrijke carrière van 29 jaar op wedstrijdniveau. Ze behaalde maar liefst twaalf wereldtitels, vier Nederlandse titels en vier Europese titels. Een palmares waarmee ze tot de absolute wereldtop behoorde.

Haar laatste partij vocht ze in november vorig jaar in Alkmaar tegen de negentienjarige Duitse Lea Anna Züfle. In een dominante strijd over vijf rondes wist Baars de overwinning te behalen. Die winst kwam echter niet zonder moeite. "Ik wilde eigenlijk tactisch gaan vechten, maar ze gaf me daar gewoon geen ruimte voor. Dus ik moest volle bak aan de slag", vertelde de twaalfvoudig wereldkampioen destijds op NH Radio.

Hoe nu verder?

In de video kijkt Baars met trots terug op haar prestaties. Toch richt ze zich nu op nieuwe hoofdstukken in haar leven. "Ik heb mijn eigen sportschool, daarnaast heb ik met het motorracen op het circuit een heel andere en leuke hobby gevonden. En ik ga natuurlijk veel plezier hebben met mijn kleine vriendje, Sjakie, mijn hondje."

Met deze stap sluit Baars een indrukwekkend sporttijdperk af en begint ze aan een nieuw avontuur, buiten de ring.