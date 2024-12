Massaroof in coronatijd: werkstraf geëist voor diefstal 160.000 flesjes handgel

Hoofdverdachte R. D. uit Haarlem zou meer op zijn kerfstok hebben en moet wat het OM betreft 38 maanden de cel in. Tegen medeverdachte A. van der K. uit Vijfhuizen is voor de diefstal van de antibacteriële gel een taakstraf van 240 uur geëist.

Tweede lockdown

Nederland staat aan de vooravond van de tweede lockdown als D. en Van der K. in de avond van 6 oktober 2020 hun spullen uit een loods aan de Haarlemse Nijverheidsweg halen.

Van der K. sloeg daar onder meer auto-onderdelen en banden op, waar hij snel een andere plek voor moest vinden, vertelde hij gisteren aan de Haarlemse rechtbank. "De huur was opgezegd, want de loods werd verkocht, en ik had geen maand opzegtermijn."

18 pallets, 140 dozen, 160.000 flesjes

D. heeft een vrachtwagen en biedt Van der K. aan die te gebruiken om hun spullen gezamenlijk te verplaatsen. Zo geschiedde, maar behalve hun spullen, verdwijnen er die avond ook 18 pallets met daarop 140 dozen met in totaal 160.000 handgel in het truckje.

Althans, dat is waar de eigenaar - die ook ruimte in de loods huurde - aangifte van heeft gedaan. Volgens de rechtbank zag hij de voorraad handgel als de laatste strohalm om zijn bedrijf van een corona-ondergang te redden. Inmiddels is het bedrijf alsnog failliet verklaard.

Joviaal ontkent Van der K. dat hij iets met de diefstal te maken heeft. Hij claimt dat R. de pallets heeft ingeladen, en hij hooguit heeft 'voorkomen dat de pallet van de laadklep zou vallen'. De voorraad desinfectiemiddel zou verspreid over drie ritten uit de loods zijn verdwenen.

Een paar uur eerder claimde D. in de zaak tegen hem juist dat de roof een initiatief van Van der K. was.