FC Volendam langer door met technisch directeur Patrick Busby: "Schot in de roos"

De in Haarlem geboren en getogen Busby werkte in het verleden bij onder andere Ajax, Hamburger SV en FC Twente als scout. "De overgang van hoofdscout naar technisch directeur is mij goed bevallen”, zegt Busby. "Ik ben blij dat de club vertrouwen in mij heeft uitgesproken en samen met mij kiest voor de continuïteit van de weg die we zijn ingeslagen. Ik voel me erg thuis bij FC Volendam."