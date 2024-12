Rijsenhoutse campingclash vandaag voor de rechter: wat ging er mis?

Dat zegt ook bewoonster Anneke Stokkel: "We hopen dat de rechter uitspreekt dat de opzegging onrechtmatig was, omdat ze hun vergunningen niet op orde hadden. Als het niet gaat lukken gaan we in hoger beroep. Ik ben al heel druk met een plan B, mocht ik inderdaad mijn huis uit moeten, maar dat is gewoon een heel erg moeilijk verhaal."

Ook de Stichting Belangen Camping de Westeinder hoopt dat de rechter hun kant kiest: "We willen gewoon oplossingen, voor zowel de bewoners, de grondhuurders als de recreanten. Er zitten veel haken en ogen aan. De angst is voor iedereen anders, maar er zijn veel mensen die bang zijn zonder woning te komen zitten, dat is toch in- en intriest?"