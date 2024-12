Syrische Mohamed en Mustafa durven na val Assad weer van terugkeer te dromen

Mohamed zit in het laatste jaar van zijn studie geneeskunde. De studie die hij al deed in de Syrische hoofdstad Damascus toen hij tien jaar geleden op de vlucht sloeg. "Ik ben gevlucht omdat ik niet meer kon slapen, omdat onze dorpen werden gebombardeerd. Omdat sluipschutters op mensen schoten en onschuldige mensen in de gevangenis werden gegooid."

Hij heeft de afgelopen tijd met ongeloof naar de ontwikkelingen in Syrië gekeken. "Op gegeven moment zie je het gebeuren. Ze vallen Aleppo binnen en Aleppo is vrij. Wij zeggen thuis 'vriend' in plaats van 'vrij'. Dus Aleppo werd een vriend, Hama en Homs werden vrienden. En dat is in tien dagen tijd gebeurd. Het is echt niet te geloven."