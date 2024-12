Uniek houten klompje uit middeleeuwse beerput gevist: "Maatje 36"

'Nette' klomp

"Hout maakt deel uit van de organische materiaalgroepen in de archeologie en blijft alleen bewaard onder zuurstofarme omstandigheden", legt specialist Silke Lange uit. "Daarom is de vondst van een bijna compleet houten voorwerp uiterst zeldzaam."

In Nederland en België zijn slechts 44 van dit soort klompen gevonden tijdens opgravingen. Wat de vondst uniek maakt, is dat de klomp van berkenhout is en daarvan is er nog nooit eentje gevonden. En het is een nette versie met mooie afwerking, dus niet zomaar voor werk. Vermoedelijk was de klomp ongeveer maatje 36 en van een vrouw.

Emmertje blijkt graanmaat

De onderdelen van het emmertje: een bodem en een band blijken van een eikenhouten 'graanmaat' te zijn. Hiermee werden hoeveelheden graan afgemeten. In Nederland is nog nooit een vrijwel complete graanmaat gevonden.

De komende tijd zullen beide voorwerpen verder schoongemaakt en onderzocht worden. Daarna zal gekeken worden of het mogelijk is om ze te restaureren, meldt mediapartner Streekstad Centraal.