Strandtent Prince George balanceert op de rand van de zee: "De natuur is de baas"

Omdat hij de huidige locatie niet meer als houdbaar beschouwt, ziet Dontje vier mogelijke opties voor de toekomt van Prince George. Verplaatsing naar de duinen, een brug vanaf de ingang van het strand naar het pand, verhuizing naar een veiligere locatie of uitgekocht worden.

Het laatste wat Dontje wil is het paviljoen, twee jaar na opening, helemaal moeten sluiten. "We moeten hier een oplossing vinden. Deze plek is te belangrijk, niet alleen voor mij, maar ook voor de gemeenschap en de toeristen. Wat heb je hier anders? Hier moet een restaurant blijven."

Rijkswaterstaat en HHNK geven aan dat waterveiligheid eigen risico is voor de strandexploitanten. Wel laten ze weten dat er in het geval van de Hondsbossche Duinen er gewerkt wordt aan 'duurzaam toekomstig onderhoud'. Wat dat precies inhoudt, is nog niet bekend.

Snelle oplossing

Na de storm van donderdag wilde Dontje zo snel mogelijk weer open. "Mensen moeten betaald worden, en je kunt niet stil blijven zitten." Toch blijft het spannend. "Die stormen geven mij wel stress. In april wordt er volgens de planning van de gemeente weer nieuw zand opgespoten, dan zijn we weer even gered."