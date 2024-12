Esmeralda zat in een gewelddadige relatie en helpt nu andere vrouwen: "Schaam je niet"

"Zijn woorden en houding maken mij vaak bang", "hij belt of appt steeds om te checken waar ik ben" of: "Hij wil niet dat ik tijd doorbreng met mijn vrienden of familie." Het zijn allemaal 'alarmsignalen' van intieme terreur. Dat zegt de organisatie Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, die sinds 25 november een campagne is gestart om vrouwen bewust te maken van geweld binnen partnerrelaties.

Iemand die eerder in zo'n relatie heeft gezeten is de 46-jarige Esmeralda van Hassel. Tien jaar lang werd ze bedreigd en zowel mentaal als fysiek mishandeld door haar partner. Toen hij haar vertelde dat hij 'een kogel door haar kop zou schieten' en haar kinderen ook werden geslagen, besloot ze dat het genoeg was.

"Ik kende hem al vanaf mijn dertiende. We hebben het altijd heel leuk gehad samen, tot hij mij steeds meer ging claimen. Het sloop er langzaam in. Het werd erger en erger. Je voelt wel aan je intuïtie dat het niet oké is, maar je wordt zo gemanipuleerd dat je gaat twijfelen aan je eigen gevoel."

Op de vlucht

Ze zocht hulp bij de mentor van één van haar kinderen. "Het ging toen heel snel. Ik vluchtte samen met mijn kinderen naar een veilige plek. Het is heel moeilijk om te doen, ook omdat je denkt: ik ga met mijn gezin naar een huis met stapelbedden, een soort kamp. Maar het was heel fijn."

Daar kwam ze lotgenoten tegen. Opeens zag ze hoeveel vrouwen hetzelfde hadden meegemaakt. "Het was de moeilijkste tijd van mijn leven, maar ook de mooiste tijd van mijn leven. Voor het eerst voelde ik me echt vrij."

Nu wil ze andere vrouwen in het Gooi, die in eenzelfde situatie zitten, stimuleren om hulp te zoeken. "Probeer iemand in vertrouwen te nemen. Er zijn veel mensen die je willen en kunnen helpen. Je bent niet alleen en schaam je vooral niet. Zet die stap."

Artikel gaat verder. In onderstaande video van NH Gooi worden de 'red flags' binnen een relatie uitgelegd.