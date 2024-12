Zandvoort leert van Scheveningen: slimme technologie inzetten bij zomerse overlast

In Zandvoort komen burgemeester, politie en handhaving op drukke dagen vaak samen tijdens zogenaamde 'motorkap-overleggen'. Ze evalueren de dag en blikken vooruit. "In Scheveningen betrekken ze daar ook een coördinator mobiliteit bij. Iemand die overzicht heeft over waar het druk is en nog druk kan worden op en rond het strand. En waar mogelijk de sfeer dus kan omslaan. Zo kunnen ze daar sneller schakelen als het dreigt mis te gaan."

Strakker en breder overleg en wie weet wel de inzet van een slimmer systeem om drukte te voorspellen. Het zijn zaken die Zandvoort misschien kan meenemen naar komende zomers.

Zandvoort als voorbeeld voor Scheveningen

Toch was Scheveningen ook onder de indruk van de Zandvoortse zomeraanpak. "Bijvoorbeeld hoe wij met de strandpaviljoenhouders samenwerken. Die zijn afgelopen zomer uitgerust met portofoons. Bij overlast namen ze direct contact op met de politie. In Scheveningen zijn veel meer paviljoens, veel meer strandfeesten en ze zijn ook tot dieper in de nacht open. Wie weet of ze die stap ook nemen."

In Zandvoort kunnen notoire overlastgevers een gebiedsverbod krijgen. Die zijn ook regelmatig uitgedeeld. "In Scheveningen doen ze dat niet, maar ze zijn wel geïnteresseerd. We hebben ze uitgelegd hoe wij dat juridisch geregeld hebben."

