Medewerkers verdeeld over onderzoek naar vroege sterfte bij Tata: "Moet een beetje geluk hebben"

Joke Vrijenhoek, wiens familie en vrienden bij de Hoogovens werken, is blij dat er nu aandacht is voor de gezondheid van werknemers. "Er zijn zoveel onderzoeken naar Tata geweest, maar bijna niets over de mensen die er werken. Dat is toch raar? Terwijl 46 procent een heel hoog percentage is."

Ook Lacin ziet dat gezondheidsonderzoeken normaal over de omgeving gaan. "Maar medewerkers horen ook bij die omgeving. Het gaat om een groep die er werkt, leeft en dus alle elementen van het staalbedrijf meekrijgt. Dus dit verdient aandacht."

Twijfels over het onderzoek

Wel heeft de woordvoerder twijfels over de reikwijdte van het onderzoek, omdat het alleen gaat over sterftecijfers tussen 1975 en 2010. Hij wil daarom eerst verkennen wat er sinds 2010 verbeterd is. "We hebben genoeg werknemers die hier al jaren werken en ons dat goed kunnen vertellen."

Stengs denkt heel anders over het onderzoek. Volgens de medewerker van Tata Steel heeft het geen zin om te twijfelen aan de betrouwbaarheid. "Bovendien is dit soort onderzoek in verschillende Europese landen allang verricht, behalve in Nederland. Daar kwamen dezelfde resultaten uit."

Richard Kokkelink, die al 41 jaar bij Tata werkt, maakt zich geen zorgen. "Natuurlijk zal er wel wat aan de hand zijn. Ik heb ook een paar collega's weggebracht. Maar we werken wel in de industrie, het is hier geen bos. Er is een hoop aan de hand. Ik hoop dat mensen Tata zullen ondersteunen in plaats van ondermijnen.”