Uit vlammen geredde Urbanuskunst na bijna vijf jaar terug in de kerk

Jazzy moet toegeven dat ze zich moet inhouden om aan de schilderijen te blijven werken. Toen de laatste werd opgehangen besteedde ze nog een week aan de afwerking. "Je kan door blijven gaan, maar het moet ook een keer klaar zijn."

Ze mist de werken stiekem wel. "Mijn atelier was opeens wel heel leeg, maar het is ook goed. Als je er zo lang aan werkt, ben je ook wel blij als het eindelijk klaar is." De komende jaren houdt ze de staties strak in de gaten om te controleren of ze zich goed houden in het klimaat van de kerk.