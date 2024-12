Talita mist alternatieven rond jaarwisseling: "Project X bij lasershow in De Mare?"

De gemeente organiseert dit jaar, als alternatief voor het knallen, twee lasershows in De Mare in Alkmaar Noord en in De Rijp. Dat dit wat karig is onderschrijft de gemeenteraad door in september al te besluiten dat er volgend jaar groter wordt uitgepakt.

Met zijn allen naar De Mare?

"Als je dit in september al weet, dan kan je toch nog wel binnen vier maanden regelen dat er een vuurwerkshow komt in het centrum?", vraagt Talita zich af. Ze kan er niet met haar hoofd bij. Op Instagram vraagt ze aan burgemeester Anja Schouten hoe dit zit, maar antwoord krijgt ze niet.

"Moeten we dan met zijn allen als een soort Project X naar de lasershow in De Mare? Dat lijkt me ook niet wenselijk", vertelt Talita. Ook de jeugd die NH spreekt rond het station van Alkmaar lijkt nog niet op de hoogte van het vuurwerkverbod. Ze zijn gewoon van plan om te gaan knallen deze jaarwisseling.

Waarom niet een jaar wachten?

Zowel de jongeren als Talita denken dat mede door de gebrekkige communicatie en alternatieven er gewoon geknald gaat worden met oud en nieuw. "Eigenlijk zegt de gemeente Alkmaar gewoon: 'Sorry jongens, volgend jaar beter'."