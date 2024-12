Angst voor terugkeer beruchte krakersbende: Corine hangt camera's op

Om zichzelf en haar 81-jarige vader te beschermen, heeft Corine extra camera’s laten ophangen bij haar ouderlijk huis in Laren en haar vaders huis in Hilversum. "Er hingen al camera’s, maar we hebben nu extra camera’s opgehangen, zodat we ze nog beter in de gaten kunnen houden", vertelt ze.

Corine heeft het over de groep Italiaanse krakers die eerder dit jaar haar ouderlijk huis in Laren maandenlang kraakten. Dat huis stond in de buurt lange tijd bekend als het Larens ‘spookhuis’. Nadat drie krakers deze zomer door de politie werden gearresteerd op verdenking van gijzeling en diefstal met geweld in een vervallen villa aan de andere kant van Laren, kon Corine het huis terugkrijgen. De schade binnen was groot.

De krakers kwamen uiteindelijk ook het huis van haar hulpbehoevende vader in Hilversum op het spoor. Daar stonden ze onlangs op de stoep om te checken of het huis leegstond. "Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat er aan de hand is. Zodat buren kunnen waarschuwen als er wat gebeurt", zegt Corine.

Gijzeling in vervallen villa

De drie krakers zijn verdachten in een gijzelingszaak in een vervallen villa aan de Rijksweg Oost. Daar zouden de Italiaanse mannen een mede-kraker urenlang hebben vastgebonden, hem aan het plafond hebben opgehangen en hem hebben geslagen met een stalen pijp.

Tekst gaat door onder de foto.