Gemeente toch overstag: veelbesproken vluchtelingenopvang Naarden toch niet langer dan twee jaar

De gemeente Gooise Meren laat weten de 'ontwikkeling van het bedrijventerrein en het belang van werkgelegenheid voorrang te geven'. Dat is opvallend: de locatie werd eerder juist gekozen omdat er snel ruimte te vinden was, juist omdat er veel kantoorruimte leeg stond.

Verder is het college ook tot de conclusie gekomen dat de locatie 'niet ideaal is', waardoor de locatie bij een noodopvang blijft. Buurtbewoners protesteerden al langer, zij zien asielzoekersopvang daar niet zitten. Er zijn veel zorgen over de veiligheid en de overlast.

Zoektocht

De zoektocht naar een geschikte locatie gaat wel nog verder. Door de spreidingswet heeft de gemeente Gooise Meren de taak gekregen 389 asielzoekers te huisvesten.

De noodopvanglocatie is daarvoor niet voldoende.