Appgroep 'Buurthuis 2' centraal in zaak over geweld rond Ajax-Maccabi: "Waar zijn die Joden?"

Antisemitisme

Volgens de hoofdofficier was er in sommige gevallen sprake van antisemitisme. "We hebben dat wel op een aantal punten ten laste gelegd. Dat zijn mensen die in de appgroep zich niet onbetuigd hebben gelaten op het vlak van groepsbelediging."

Voor het onderzoek heeft justitie meerdere appgroepen onderzocht. De Beukelaer: "Er zijn appgroepen waarin duidelijk een enorme hoeveelheid appjes voorbijkomen om Joden, zionisten, Israëliërs - het wordt allemaal door elkaar gebruikt in die appgroep - te pakken. Gecoördineerd? Daar kun je heel veel definities op loslaten. Er zit wel een groepsverband in. Of je dat juridisch bewijst, dat vind ik nog een tweede. Maar het is wel zo dat er verschillende groepjes op individuen zijn afgegaan. En verspreid over de stad. Dat is niet dat één iemand dat bedenkt."

Bekijk hieronder het interview met hoofdofficier René de Beukelaer.