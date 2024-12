De tijd zal het leren: nieuwe NH-docu over zoektocht naar verdwenen Texelse viskotter

Bert Visser, het jongere broertje van bemanningslid Bouke, kwam een jaar geleden bij toeval in contact met Cees Meeldijk. Hij is van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten, die zich bezighoudt met het vinden van scheepswrakken voor nabestaanden. Bert en Cees zien een zoektocht naar de verdwenen kotter wel zitten, en Cees licht ook Kelly in.

"Het leek me mooi om dat hele proces een keer vast te leggen", vertelt zij. "Normaal maak ik pas een verhaal als het schip is gevonden. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Het is veel meer dan alleen even naar het wrakpuntje ergens op zee duiken en het schip identificeren."

Twaalf uur varen vanaf IJmuiden

Dat is ook te zien in de docu. Via gesprekken met nabestaanden, informatie uitwisselen met Rijkswaterstaat en een duik in het Nationaal Archief komt Cees tot een mysterieus wrakpuntje ergens midden in de Noordzee. Kelly ging afgelopen augustus mee op de boot met het duikteam, al vond ze dat wel spannend. De plek waar de viskotter zou kunnen liggen was namelijk twaalf uur varen, op zo'n zeventig zeemijl vanaf IJmuiden. In totaal waren ze drie dagen op zee.

Toen de duikers het water in gingen op de plek die Cees had gevonden, bleek al snel: het is 'm. De verdwenen viskotter was na bijna 54 jaar eindelijk gevonden. Het was voor iedereen, ook voor Kelly, erg fijn dat de kotter terecht is. "Dat was wel een spannend moment. Het komt namelijk ook wel eens voor dat zo'n enorme zoektocht op touw wordt gezet en dat er dan niks wordt gevonden. Maar we hebben onomstotelijk bewijs: we hebben keihard op beeld staan dat het de TX26 is."

