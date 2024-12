Milieu-activisten bezetten reclamezuil bij Schiphol

"We zien dat we midden in een klimaatcrisis zijn, overal is extreem weer en dat wordt alleen maar erger als we CO₂ blijven uitstoten. Wij vinden dat grote bedrijven zoals KLM te weinig doen, en vandaar dat we zeggen tegen Nederland en tegen KLM: stop met vervuilen en ga minder vliegen", vertelt Wouter Lemm van Greenpeace.

Waar maatschappijen de laatste tijd flink investeren in schonere en stillere vliegtuigen, levert die vlootvernieuwing volgens Lemm nauwelijks winst op. "KLM zegt heel veel, maar wij noemen dat groene sprookjes."

Afgezwakte krimp

Minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat maakte vorige week bekend dat er volgend jaar 478.000 vluchten per jaar mogelijk zijn op Schiphol, in plaats van de voorgenomen 467.000 vluchten.