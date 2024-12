Drie Noord-Hollanders blikken terug op dienstplicht: "Zat er niet op te wachten"

In de tijd van Gert, Henk en Jasper was dat heel anders: toen zij 18 werden, waren ze verplicht om een jaar dienstplicht te doen. Alleen met uitzondering kon je daar onderuit komen, door bijvoorbeeld je lengte. Zo mocht je niet langer dan twee meter zijn.

Listig plannetje

Dat is het geval bij de 59-jarige Jasper uit Schagerbrug. Hij is 1.99 meter, maar omdat hij zou studeren, zat hij niet te wachten op een jaar dienstplicht. Daarom verzint hij samen met zijn huisgenoten een plan om afgekeurd te worden: hij blijft tot de keuring in bed liggen.

Want, denken zijn huisgenoten, je bent langer als je ligt. Zo wordt Jasper liggend in een taxibusje vervoerd naar de keuring in Amsterdam. En wat blijkt: op het meetmoment is hij 2.02 meter, net te lang voor het leger.