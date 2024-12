Nieuwe hoogspanningsmasten zorgen voor onrust in Spierdijk

De plannen voor de nieuwe hoogspanningsverbinding stuiten in Spierdijk op verzet. Cor de Boer en Dick Waiboer hebben namens het dorp aan de bel getrokken bij netbeheerder TenneT. Hoewel de inwoners begrijpen dat deze verbinding in Noord-Holland Noord nodig is, maakt de mogelijke route langs hun dorp hen ongerust.

'Impact op leefbaarheid'

"Eén van onze grootste zorgen is de impact op de leefbaarheid van ons dorp", zegt Cor de Boer, voorzitter van de Dorpsraad. "Een bovengrondse hoogspanningslijn in de directe nabijheid van bestaande woningen kan de gezondheid van onze inwoners in gevaar brengen. Bovendien belemmert het de mogelijkheid tot toekomstige woningbouw." Hij verwijst daarbij naar het advies van het Rijk om geen nieuwe woningen in de buurt van hoogspanningslijnen te bouwen.

Volgens De Boer is dit cruciaal om het dorp levendig te houden. "Zonder ruimte voor starters en jonge gezinnen komt de demografische opbouw van ons dorp in gevaar, wat druk legt op onze voorzieningen." Zijn boodschap is duidelijk: "We zien de lijn liever ergens anders komen of iets verderop. Er is hier ruimte genoeg."