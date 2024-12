Vrijwilligers gezocht voor koekjes bakken volgens eeuwenoud recept

Koopman Bonck woonde en werkte sinds 1624 in het pand. In het voorhuis was de handelskamer met uitzicht op de haven en in het achterhuis leefde het gezin. In die kamer krijgen bezoekers een kop thee met een 'Bonck' koekje. Tenminste, als er genoeg vrijwilligers zijn om de koekjes te bakken.