Nachtje mee met Texelse rattenvanger: 'Mijn record? Dat waren 360 ratten in één nacht'

Erik wordt ingehuurd door Texelse boeren en krijgt een vergoeding per rat. "De landerijen worden in het voorjaar weer ingezaaid met bijvoorbeeld mais of graan. De boeren willen niet dat alles in het voorjaar weer wordt opgevreten. De ratten graven dan de korrels weer op. Je ziet regelmatig dat er aan de slootkanten een paar regels mais ontbreken. Dat is het werk van de ratten. Over honderden meters halen ze alles eruit."

Hij gaat ook bij boerenerven langs. "Daar lopen de grootste exemplaren." De ratten op de erven van melkveehouderijen doen zich vaak te goed aan de maïskorrels in de maiskuil. De ratten graven en knagen dan vaak gaten in het plastic, waardoor gedeeltes van de maiskuil verbroeien omdat er water en lucht bij komt. "Ook ontlasten de ratten in de kuilen, waardoor dit ook in het voer terecht komt. Zo ontstaan er ziektes."

Groot als konijnen

Ook zijn er ratten die zich tegoed doen aan bijvoorbeeld krachtvoer. "Sommige ratten zijn net zo groot als konijnen", zegt Erik met een knipoog. Niet op alle avonden zijn veel ratten te vinden. "Dat heeft ook te maken met het weer. Soms heb je geluk en soms niet. Hoe langer ik het doe, hoe minder ik ervan begrijp. Je hebt ook weleens avonden dan zie je ze bijna niet, dan ben ik zo klaar. Maar als het goed gaat, dan ga ik wel een nachtje door."