De Vier van Noord-Holland gaat van start! Deelnemers Tessa en Mats staan te trappelen

Marathonschaatsen is een teamsport: zowel Tessa bij de vrouwen- als Mats bij de manneneditie wordt tijdens de wedstrijd bijgestaan door drie ploeggenoten. Of beiden hoge ogen gaan gooien?

Beiden zeggen er in ieder geval alles aan te zullen doen. Overigens hebben de schaatsers ook nog een tip: "Ik zou vooral komen kijken", aldus Stoltenborg. "Het brengt gewoon superveel spektakel." Iets dat Snoek alleen maar kan beamen: "Het is een prachtig evenement", zegt Tessa. "Het is tactiek, het is spanning, het is een hele mooie sport om naar te kijken."