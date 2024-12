Nu te zien: docu over de zoektocht naar viskotter TX26: "Al 54 jaar een mysterie"

In deze documentaire is te zien hoe Cees Meeldijk van Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten op zoek gaat naar de al 54 jaar verdwenen viskotter TX26 'De tijd zal het leren'. Dit doet hij op verzoek van Bert Visser, die zijn broer Bouke hiermee verloor. Voor Bert, maar ook andere nabestaanden, is er nog steeds veel verdriet en lukt het maar niet om dit ongeluk een plekje te geven.

"Dit is nooit afgesloten", vertelt nabestaande Bert in de documentaire. "Het is een boek dat nog open op tafel ligt en waar niet meer in gekeken is sinds die tijd. Maar ik wil wel weten wat er gebeurd is."

Expeditie

Dankzij uitvoerig speurwerk vindt Cees een onbekend wrak in de Noordzee, dat op basis van locatie en afmeting wel eens om de TX26 zou kunnen gaan. Tijdens een spectaculaire expeditie naar dit wrakpuntje, midden op de Noordzee, doen wrakduikers een poging om het wrak te identificeren.

Zal het na al die jaren de TX26 zijn? En zullen de nabestaanden het ongeluk eindelijk een plekje kunnen geven? Je ziet het allemaal in bovenstaande documentaire 'De tijd zal het leren, de zoektocht naar viskotter TX26'.