Boetepot van kantinejuf Simone tegen schelden met kanker opnieuw gedoneerd

Simone was het helemaal zat dat de scholieren van haar Hilfertsheem College met 'kanker' scholden. Samen met een collega besloot ze daarom een boetepot neer te zetten. "Kinderen reageren lacherig, maar ze betalen echt. Ze komen echt niet onder mij vandaan." En wat als ze geen cash bij zich hebben? "Dan kunnen ze pinnen", vertelde de kantinejuf in 2020 aan NH.

Bedrag blijft geheim

Het is inmiddels ruim vier jaar later en Simone heeft al meerdere keren het bedrag uit de boetepot gedoneerd. Maar hoeveel er in totaal gedoneerd is, wil Simone eigenlijk niet weten. Want dat gaat volgens haar het ten koste van de boodschap die ze wil uitdragen. Namelijk dat je niet met de ziekte moet schelden.

Die boodschap is inmiddels geland op het Hilfertsheem, want Simone merkt dat er op haar school minder mee wordt gescholden. "Je moet gewoon heel erg duidelijk zijn tegenover de leerlingen. Dan wordt dat ook gewaardeerd."

Duidelijk is Simone zeker. Ze heeft er in haar eigen leven namelijk ook mee te maken gehad. "Als ik er iemand mee hoor schelden vraag ik vaak: 'Is jouw moeder in je armen aan kanker overleden?'" Het is een persoonlijk verhaal dat veel indruk maakt op de leerlingen. Zoveel zelfs dat leerlingen ook vaak uit zichzelf doneren.

Sowieso merkt Simone dat er steeds vaker wordt nagedacht over schelden met deze nare ziekte. "Er is een nieuwe generatie leerlingen op school die er meer rekening mee houdt."

Boetepot is blijvertje

Het Antoni van Leeuwenhoek is vanzelfsprekend ook hartstikke blij met haar actie. "Het is geweldig hoe Simone haar scholieren het schelden met dit woord afleert en tegelijkertijd een heel mooi bedrag ophaalt voor ons kankeronderzoek", zo laat het ziekenhuis weten.

En wat betreft de boetepot zelf: die blijft. "Zolang ik op het Hilfertsheem werk, blijft de pot staan. De aanhouder wint."

Bekijk hieronder de reportage uit 2020 over Simone en haar boetepot.