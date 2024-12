112-blog | Twee auto's in brand op de Werfstraat in Haarlem - Straatroof in Schagen, drie mannen aangehouden

09.47 uur

Vannacht was het rond 03.00 uur opnieuw raak met een autobrand op de Werfstraat in Haarlem. Een bestelbusje ging in vlammen op en brandde volledig uit. Een geparkeerde auto daarnaast raakte ook flink beschadigd. De eigenaar van de auto gaat geen aangifte doen, aldus de politie.

Vorige week, in de nacht van 3 op 4 december, vlogen er een aantal parkeervakken verderop ook al twee voertuigen in brand. Het is onbekend of de twee branden iets met elkaar te maken hebben.

Hoe de brand van vannacht is ontstaan, is niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt.